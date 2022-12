CURIEUZENEUZEN IN DE TUIN

Ontharden is een goed begin. Maar even belangrijk is wat we vervolgens doen. Bomen blijken het beste wapen in de strijd tegen droogte. Zowel bomen in de tuin als in een aangrenzend bos helpen om waterreserves op te bouwen. Het bladerdek werkt als een regenscherm waaraan waterdruppels blijven hangen. Ze kunnen langzaam langs de stam naar beneden stromen, waarna ze rustig de bodem in sijpelen. Bij hevige regenbuien gaat zo minder water verloren dan wanneer het op een kale grasvlakte neervalt. Ook tijdens een droge periode hebben bomen een temperend effect: omdat ze hun water uit diepere grondlagen halen, droogt de toplaag van de bodem minder snel uit dan wanneer er alleen maar gras zou staan.

Bomen zijn bovendien efficiënte airco’s. Elke boom telt, maar in een tuin met minstens vijf bomen is de bodem gemiddeld ruim een graad koeler dan in een even grote tuin zonder bomen. Ze verdampen water en geven schaduw. Dat is bepalend voor hoe koel het blijft in de zomer. Die schaduw verklaart ook waarom stadstuinen overdag gemiddeld een halve graad koeler zijn dan de meer open tuinen in de rand en op het platteland. De tuinbodem ligt in de schaduw van gebouwen, en bomen en struiken nemen er een relatief groot deel van de oppervlakte in. Met een goede tuininrichting kun je overdag het hitte-eilandeffect overrulen. Dat is een van de grote verrassingen uit het CurieuzeNeuzen-onderzoek.

Ook een haag en struiken maken een verschil. Tuinen met een groene begrenzing zijn gemiddeld een halve graad koeler dan tuinen met houten schuttingen of stenen muren. En opmerkelijk: ook tuinen in de buurt van bossen zijn opvallend koeler. Bomen werken dus ook op afstand als airco. Als er binnen de honderd meter van je tuin een bos is, krijg je er 0,7 graden verkoeling bovenop.

‘s Nachts hebben bomen een omgekeerd effect. Omdat ze de warmte vasthouden, zijn tuinen met bomen ’s nachts iets warmer dan tuinen zonder hoog groen. Maar dat effect was in de warme zomer van 2022 slechts 0,1 graad, dus verwaarloosbaar. De nadelen van bomen wegen niet op tegen de voordelen ervan.