Vegan waar je blij van wordt

De Standaard neemt eetgeluk ernstig, dus toen onze culinaire ploeg zich ging verdiepen in de vegan kookkunst, werd dat ook een onderzoek naar wat koken voor onze zintuigen doet. Nu we niet meer konden terugvallen op de goeie ouwe trucjes van wat kaas hier en wat spek daar, moesten we gewoon nog beter begrijpen hoe je smaak opbouwt. Met deze twintig recepten zijn wij alvast echt blij.