Word 1 van de 5.000 CurieuzeNeuzen en meet de hitte en droogte in uw tuin

De hitte- en droogterecords volgen elkaar op, en dat laat zich ook meer en meer voelen in uw tuin. Hoe wapenen we onze tuinen, parken, akkers en natuurgebieden beter tegen de droogte, en wat maakt dat uw tuin tijdens een hittegolf koel blijft? Dat onderzoekt CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit.