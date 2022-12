De aanslagen op de luchthaven van Zaventem en de metro in Maalbeek van 22 maart 2016 waren met 32 doden en 340 gewonden de dodelijkste ooit uit de Belgische geschiedenis. De Standaard reconstrueert aan de vooravond van het assisenproces de aanslagen aan de hand van documenten, foto’s en audiofragmenten uit het gerechtelijk onderzoek.

‘Ik sliep op een matras op de grond van ons appartement in de Max Roosstraat. Die 22e maart ben ik opgestaan tussen 6.45 uur en 7 uur. Daarna heb ik een koffie gedronken en heb ik me gewassen. Najim (Laachraoui, red.) en Ibrahim (El Bakraoui, red.) waren al wakker.’

Op 28 april 2016 vertelde Mohamed Abrini, de overlevende terrorist van de aanslagen op de luchthaven, aan de speurders van naald tot draad hoe de dag van de aanslagen was verlopen. ‘Laachraoui heeft een taxi gebeld. Hoe laat het toen exact was, weet ik niet meer precies. Maar een paar minuten later belde de taxichauffeur al dat hij voor de deur stond. We zijn naar beneden gegaan. Alle drie met een reistas in onze armen. We hebben onze drie tassen in de koffer van de taxi geladen. Een VW Caddy was het, geloof ik.’

De tassen van Laachraoui, El Bakraoui en Abrini zaten boordevol met de huis-tuin-en-keukenspringstof triacetontriperoxide (TATP). Die springstof heeft als bijnaam ‘Moeder van Satan’ omdat ze zo instabiel is. Najim Laachraoui, Ibrahim El Bakraoui en Mohamed Abrini zaten sinds eind februari verscholen in het appartement op de vijfde verdieping in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Al die tijd waren ze daar bezig met TATP te maken volgens de aanwijzingen van Laachraoui, die in Syrië een opleiding tot explosievenspecialist had gekregen. In het appartement lag de dag voor de aanslagen al meer dan 100 kilogram springstof klaar.