Het jaar waarin we de controle verloren

2021 begon met de belofte van het rijk der vrijheid, een normale president in het Witte Huis, de Green Deal, …., kortom, het gevoel dat we weer greep kregen op de wereld en onze levens. Sindsdien is de hemel boven de Vesder gebarsten, daagt het dat we het virus misschien nooit onder controle krijgen, bleek 20 jaar oorlog een maat voor niets in Afghanistan, … Hoe om te gaan met dat controleverlies? Hoe los laten en toch overeind blijven? Terugblik op een jaar waarin niets nog voorspelbaar bleek.