Museum van de quarantaine

Welkom in het Museum van de Quarantaine. Want omdat u niet meer naar het museum kunt gaan, brengen wij het museum naar u. Tot 4 april kiezen kunstliefhebbers elke week een werk dat hen raakt en dat ze in deze tijden graag aan hun eigen muur zouden zien hangen. We richten ons museum in aan de hand van drie thema’s: strijdlust, liefde en melancholie.