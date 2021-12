Terugblikken zonder blozen

Journalistiek jaarverslag 2021

Voor het derde jaar op rij laat de redactie van De Standaard u meekijken in de potten. Deinden we te passief mee op de coronagolven of bleven we te allen tijde kritisch? Waren we te laat met de PFOS- affaire en te vroeg met de zaak-De Pauw? Aan het eind van een jaar vol dilemma’s, ook journalistieke, nemen we u even mee achter onze schermen. Met en zonder blozen.