Journalistiek jaarverslag 2020

De redactie van De Standaard blikt terug op een jaar van oorlogsverslaggeving tegen een onzichtbare vijand. Een jaar waarin de wetenschapsredactie plots de belangrijkste nieuwsleverancier werd en een ongeziene pandemie de maat der dingen zou bepalen. Van formatie over verkiezingen in de VS tot Black Lives Matter in onze achtertuin.