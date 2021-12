Laat je auto een maand op stal, spreek elke week een wildvreemde aan en 20 andere ideeën voor 2022

Na bijna twee jaar met corona willen we elkaar terugvinden, en nieuwe richtingen inslaan. De Standaard polste bij lezers en specialisten naar 22 frisse ideeën voor 2022 en verzamelt ze in de laatste krant van het jaar. Waarom achttienjarigen geen jaartje ‘gezondheidsdienst’ geven? Of reclame vervangen door poëzie? En laten we vooral kinderen en jongeren mee een stem geven in de toekomst.