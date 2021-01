Speel met Lego op het werk, breek je tegels uit en nog 19 andere ideeën voor 2021

Is er een jaar dat meer vernieuwing kan gebruiken dan 2021? De Standaard geeft alvast enkele impulsen, en presenteert 21 frisse ideeën voor 2021. Leg uw smartphone eens een dag aan de kant, bijvoorbeeld, of vraag een halve dag vrij aan je baas om aan je eigen idee te werken. Of zoek gewoon eens de eenzaamheid op, ze is niet altijd zo akelig.