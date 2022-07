Onze 12 beste podcasts voor juli

Wat is er beter in de zomer dan lekker te luieren in de zon en met de ogen toe naar een podcast te luisteren? De Standaard gaat daarom ook juli en augustus door met zijn dagelijkse podcast DS Vandaag. Maar de zomer is ook een moment om bij te benen. En omdat we het u graag gemakkelijk maken, zetten we hier twaalf veelbeluisterde podcasts van de voorbije maanden voor u samen.