Het zilvergrijze metaal tantaal (Ta) heeft een extreem hoge smelttemperatuur, is chemisch gezien bijna onaantastbaar, geleidt goed en is extreem sterk. Die combinatie van eigenschappen maakt tantaal geschikt voor tal van toepassingen: in minicondensatoren in satellieten of mobiele telefoons, voor gloeidraden, ter versteviging van cameralenzen, voor tandartsboren en ander chirurgisch materiaal, of voor protheses. De Unie is voor 99% afhankelijk van import van deze kritieke grondstof.

