Hulp nodig bij het invullen?

Met de temperatuur binnenshuis wordt in deze berekening alleen de temperatuur van de leefruimte en keuken bedoeld. De temperatuurverlaging gaat dus alleen om de thermostaat in de leefruimte en keuken. Het verwarmingsregime van andere ruimtes (slaapkamers, badkamer, …) blijft hetzelfde.

U kunt kiezen uit drie types huizen. Woont u niet in een huis, maar in een appartement? Uw situatie zal allicht het dichtst aanleunen bij de optie ‘rijwoning’. Maar uw besparing zal onder meer sterk afhangen van het gedrag van uw buren (stoken uw onderburen veel of weinig?) en hoe uw appartement precies gelegen is (wel/geen dak- of hoekappartement).

Met een goede isolatie wordt bedoeld dat er drievoudige beglazing aanwezig is, het dak met 30 centimeter glaswol is geïsoleerd, de gevels met 24 centimeter harde isolatieplaat en de vloer met 16 centimeter harde isolatieplaat. Met een gemiddelde isolatie wordt bedoeld dat er hoogrendementsglas aanwezig is, het dak met 15 centimeter glaswol is geïsoleerd, de gevels en de vloer met 8 centimeter harde isolatieplaat. Met een slechte isolatie wordt bedoeld dat er enkel glas aanwezig is, het dak met 3 centimeter glaswol is geïsoleerd, de gevels en de vloer niet geïsoleerd zijn.

De verlaging van de temperatuur ’s nachts gaat over acht uur per dag (22 uur tot 6 uur ’s ochtends). De verlaging van de thermostaat overdag als iedereen afwezig is, gaat eveneens over acht uur per dag (8 uur ’s ochtends tot 16 uur ’s namiddags). Voor de overige uren, ’s ochtends en vanaf de namiddag (6 tot 8 uur en 16 tot 22 uur), wordt in deze berekening verondersteld dat er elke dag iemand thuis is en dat de leefruimte en keuken verwarmd moeten worden.