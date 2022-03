Over het project

CurieuzenAir is het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit in Brussel. Gedurende de maand oktober 2021 hebben 3.000 Brusselaars de concentratie stikstofdioxide (NO 2 ) in hun straat gemeten. De deelnemende inwoners, scholen, organisaties en bedrijven deden dat door een maand lang een eenvoudige meetopstelling aan hun raam aan de straatkant te hangen. NO 2 is een schadelijk gas dat vrijkomt bij verbranding en is een goede indicator voor verkeerspollutie.

Het resultaat is een unieke scan van de luchtkwaliteit in Brussel, van de Wetstraat tot Ter Kamerenbos. Het toont de luchtkwaliteit waar de bewoners en bezoekers van Brussel aan blootgesteld zijn. Dit onderzoek is een wereldprimeur: nooit eerder werd de luchtkwaliteit in een grootstad zo gedetailleerd in kaart gebracht.

Met deze data kunnen we beter de lokale effecten van NO 2 op de gezondheid inschatten. Ze kunnen beleidsmakers helpen gericht in te grijpen en overal in het gewest de luchtkwaliteit te verbeteren.

