Noodgedwongen kapitaalinjectie voor Atenor

De geplaagde vastgoedontwikkelaar Atenor uit Terhulpen won 3,9­ procent na de goedkeuring van de kapitaalverhoging op een bijzondere algemene vergadering. Het bedrijf hoopt op die manier tot 76 miljoen euro op te halen. Atenor staat onder grote druk door de stijgende rentes op zijn schulden. De hogere rente werkt voor een vastgoedontwikkelaar ook dubbel: het vastgoed in ontwikkeling zakt in waarde, en de financiering van de schulden waarmee het vastgoed wordt gebouwd, wordt duurder. Een pure ontwikkelaar zoals Atenor heeft ook geen recurrente huurinkomsten om die tegenvallers op te vangen. Een kapitaalverhoging is dan de enige uitweg. Atenor, ooit een koloniale holding, verloor sinds begin dit jaar maar liefst 64 procent van de beurswaarde. (sdc)