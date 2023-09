Poetin gaat desnoods onder vier ogen met Kim Jong-un praten

Kim Jong-un en Poetin in 2019. — © AFP

Het Kremlin bevestigt dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in de komende dagen naar Rusland trekt voor een ‘officieel bezoek’. Daarbij is ook een overleg met Poetin gepland. Vermoed wordt dat ze ook wapenleveringen van Noord-Korea aan Rusland zullen bespreken.

Het bezoek van Kim Jong-un komt er op uitnodiging van de Russische president Vladimir Poetin. Kremlin-woordvoerd Dmitri Peskov zegt dat er overleg komt tussen delegaties van beide landen, maar dat Poetin en Kim desnoods ook onder vier ogen zullen verder praten. Officieel willen beide landen enkel hun onderlingen banden versterken.

Amerikaanse inlichtingendiensten weten echter dat Kim en Poetin zouden praten over Noord-Koreaanse wapenleveringen aan Rusland. Kim zou de Russen onder meer antitankraketten en artillerie aanbieden. In ruil hoopt hij van Poetin componenten voor satellieten te krijgen, assistentie bij de bouw van nucleaire onderzeeërs en voedselhulp.

Kim Jong-un zou dan weer hopen op geavanceerde technologie voor satellieten en nucleair aangedreven onderzeeërs. Hij is ook op zoek naar voedselhulp voor zijn verarmde land.

Volgens Zuid-Koreaanse media is Kim Jong-un al onderweg naar Vladivostok. Kim maakt de reis, zoals gebruikelijk, met een gepantserde trein. Voor de Noord-Koreaanse leider is het de eerste internationale excursie sinds 2019. Ook toen bezocht hij Vladivostok.

Sancties

De VS wijzen er ondertussen op dat een mogelijke wapenlevering van Noord-Korea aan Rusland in strijd is met meerdere VN-resoluties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt desnoods nieuwe sancties tegen beide landen te nemen.