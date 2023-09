‘Voor de BV’s blijft het toch vooral een kostuum’

VTM kijkt dankzij Make up your mind terug op een geslaagd experiment. De dragqueenshow werd goed bekeken en ging vlot over de tongen, maar Vlaamse queens hopen in de toekomst nog meer van zichzelf terug te zien.

Met meer dan 700.000 kijkers – na Thuis het best bekeken programma vrijdagavond – blikt VTM tevreden terug op de dragqueenshow Make up your mind. Daarin werden vijf BV’s, onder wie CD&V-voorzitter en winnaar Sammy Mahdi, omgetoverd tot dragqueen. Een panel collega-BV’s probeerde hen te ontmaskeren, terwijl een vakjury van professionele queens hun podiumprésence beoordeelde. Voor VTM was het een test. In Nederland groeide het eenmalige experiment uit tot een volwaardig programma.

Een vervolg lijkt ook hier aannemelijk, al wil channelmanager Maarten Janssen dat nog niet bevestigen. ‘We sluiten het zeker niet uit’, zegt hij. ‘Behalve mooie kijkcijfers, hadden we impact. Er is over gesproken en op enkele zure oprispingen na, werd het programma door veel mensen hartelijk ontvangen.’

Jan Mulder als Joanna Golddigger. — © vtm

Voorafgaand aan de uitzending hekelde Vlaams Belang-politicus Sam van Rooy op X (het voormalige Twitter) dat VTM dragqueens als gezinsentertainment opvoert. Conservatieve politici zien daarin een bedreiging voor traditionele gezinswaarden. ‘Commentaar zul je altijd krijgen’, reageert Janssen op die kritiek. ‘Het is een feelgoodprogramma voor het hele gezin. De boodschap dat je mag zijn wie je wil zijn, sluit bovendien perfect aan bij waar we als zender voor staan.’

En zo gebeurde het dat VTM als eerste zender in Vlaanderen zijn teen in het bad van de dragqueenshows stak. Met enige vertraging weliswaar, want in Franstalig België en Nederland werden al eigen versies van RuPaul’s drag race uitgezonden. Die talentenjacht voor dragqueens ligt aan de basis van de internationale opmars van drag in de media en op podia, maar de commerciële zender liet het gekende format links liggen.

‘De wereld van de dragqueens is een boeiende setting’, vindt Janssen. ‘Maar we mikken op een breed publiek. Door er een raadsel aan toe te voegen met BV’s die een boodschap uitdragen die je niet meteen met hen associeert, maak je dat het ook klopt voor VTM.’

In het kostuum gehesen

Nochtans staan de beoefenaars van de stiel te trappelen om buiten hun niche te treden. ‘In primetime een programma met dragqueens? Da’s toch straf’, reageert juryvoorzitter Vanessa Van Cartier. ‘Rome is ook niet op een dag gebouwd, maar we hebben hier wel een stukje geschiedenis geschreven.’ Volgens Van Cartier werd er vanuit de gemeenschap al lang uitgekeken naar een programma waarin drag naar voren kan treden met respect voor de kunst. ‘Vroeger werd het toch vooral wat in het belachelijke getrokken.’

Ook Sam De Mol, die regelmatig in Antwerpen optreedt als Veronika Deneuve, en Andres De Blust-Mommaerts, die deelnam aan het eerste seizoen van Drag race Belgique als Mocca Bonè, zijn blij met de extra aandacht. ‘Het kan een ijsbreker zijn voor mensen die vooroordelen koesteren tegenover dragqueens. Wat voor hen het grote onbekende was, is nu misschien wat helderder’, vat De Mol samen.

Freek Braeckman als Mayday Touché. — © vtm

Tegelijk is het programma nog voor verbetering vatbaar, vinden zij. ‘Drag is voor mij jezelf leren kennen. Het mag nog meer opengetrokken worden naar die gevoelige kant’, vindt De Blust-Mommaerts. ‘Je wil toch weten wie de queens uit de vakjury zijn en waarom ze aan drag doen?’ Ook van de BV’s hoopte hij meer eigen input in de performance te zien. Zij werden nu bijna letterlijk in het kostuum gehesen. ‘Stel dat ik coach was, dan zou ik hen een week opleiden en leren hoe je een pruik maakt of make-up aanbrengt. Daarna moeten ze het zelf doen. Ik zou hen vragen naar hun eigen ervaringen met de lgbti-gemeenschap of naar ervaringen waar ze hebben moeten knokken om er te staan, om zo samen een act uit te denken.’

De Mol vindt dat de inhoud van het programma niet helemaal strookt met de boodschap, dat je moet kunnen zijn wie je bent. ‘Drag hangt vaak samen met de persoon. Je verwerkt er een eigen boodschap of misschien zelfs een trauma in. Maar de BV’s krijgen nu een drag persona opgespeld die niet van hen is, waardoor het toch vooral een kostuum blijft. Ik kreeg ook een bericht van een vriend die echt kwaad was dat Sammy Mahdi een boodschap van verdraagzaamheid predikte, terwijl zijn beleid als staatssecretaris voor Asiel en Migratie weinig aandacht had voor lgbti-vluchtelingen’, zegt hij nog.

Juryvoorzitter Vanessa Van Cartier laat zich liever niet uit over politiek, behalve dan dat het leven ‘een en al kleur is, net als de regenboogvlag’. ‘Als we enkele mensen daarvan kunnen overtuigen en de kunst van drag kunnen doen inzien, dan is dat de mooiste kroon die ik kan dragen.’