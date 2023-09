Marokko is niet tegen hulp, maar wil zelf regie in handen houden

De taferelen uit Marokko zijn gelijkaardig aan die na de aardbevingen in Turkije en Syrië begin dit jaar. Terwijl reddingswerkers de klok rond werken en hulp mondjesmaat binnensijpelt, blijven de leiders stil. Ruim honderd taskforces en 3.500 hulpverleners staan klaar uit de VS en Koeweit, Turkije en Israël, Italië en Taiwan. Zelfs Irak en Algerije, dat twee jaar geleden de diplomatieke banden met Marokko heeft verbroken en nu het luchtruim wil openen, hebben zich gemeld. Maar het koninkrijk gaf alleen groen licht aan Spanje, Groot-Brittannië, Qatar en de Emiraten.

Officieel wil Marokko de internationale hulpteams buiten houden omdat ‘een gebrek aan coördinatie contraproductief zou kunnen zijn’, meldde het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Laten we het zelf doen, shukran’, klinkt het. Met die houding lijkt Marokko imagoschade binnen de perken te willen houden. Een beroep doen op buitenlandse hulp, zeker van een land zoals Algerije, zou een zwak signaal uitsturen.

Critici, zoals de Marokkaanse activist Maati Mounjib, vinden die houding problematisch. ‘Het is fout om nu vast te houden aan nationale trots’, zei Mounjib aan de BBC. ‘Het is niet het moment om essentiële hulp te weigeren.’ Volgens Hossam Elsharkawi, regionale directeur bij de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (IFRC), zal hulp van buitenaf ‘onvermijdelijk’ zijn.

2.862 doden

De aardbeving heeft al aan 2.862 mensen het leven gekost, minstens evenveel anderen raakten gewond. Nu al is het de dodelijkste aardbeving in Marokko in de voorbije zes decennia. De ­dodentol zal wellicht nog oplopen, want de meest verwoeste gebieden zijn het moeilijkst bereikbaar.

‘Iedereen weet dat de eerste uren cruciaal zijn, vooral als er mensen onder het puin begraven liggen.’ Met die woorden liet de Spaanse minister van Defensie Margarita Robles zondag weten dat Spanje 86 reddingswerkers en acht speurhonden naar Marokko stuurt. Diezelfde avond vertrok een Qatarese hulpvlucht vanaf de vliegbasis Al-Udeid buiten Doha, meldde een journalist van AFP. ’s Nachts arriveerde een Brits reddingsteam van 60 experts en vier reddingshonden in Marrakech.

Het zijn allemaal landen die uitzonderlijk officiële toestemming kregen om Marokko hulp te bieden, al zijn ook andere internationale reddingsteams ter plaatse aan het werk, zoals teams uit Frankrijk en Israël. Minister en regeringswoordvoerder Mustapha Baitas verzekert dat Rabat correct reageert. ‘Sinds de eerste seconden van de verwoestende aardbeving hebben alle autoriteiten en al het medische personeel zich ingezet om snel en effectief werk te leveren om de slachtoffers te redden’, zei hij zondagavond als reactie op de kritiek op de gebrekkige respons.