Antwerpen schaaft nieuw parkeerbeleid deels bij: tijdelijke vergunning wordt goedkoper

• De lijst van type ondernemingen die een parkeervergunning kunnen aanvragen wordt uitgebreid. Het gaat onder meer om beroepen die reparaties doen aan elektrische apparaten, landmeters, groothandelaars voor loodgieterswerk en verwarming.

• Een dagvergunning zal nog 35 euro kosten in plaats van 44 euro. De prijs voor de duurste vergunning van drie maanden zakt naar 1.350 euro in plaats van 1.966 euro. De stad onderzoekt of andere formules zoals week- en maandvergunningen mogelijk zijn.

• Alle ondernemersvergunningen zijn vanaf 1 oktober geldig in alle parkeertariefzones op het grondgebied van Antwerpen.

• Personen met een handicap moeten sinds 1 augustus hun kenteken registreren om gratis te kunnen parkeren op de niet-voorbehouden plaatsen. Vanaf 1 oktober wordt bijkomend verduidelijkt welke voertuigtypen echter niet geregistreerd kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om taxi’s.