Pogba voorlopig geschorst na positieve dopingtest

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA werd de Franse middenvelder op 20 augustus na de wedstrijd tegen Udinese betrapt op het gebruik van testosteron. Dat staat op de lijst van verboden middelen.

Juventus won die wedstrijd met 0-3, ook al kwam Pogba daarbij zelf niet in actie. In de twee daaropvolgende wedstrijden mocht Pogba wel nog twee keer invallen voor zijn ploeg.

De Franse international was sinds 14 mei niet meer in actie gekomen voor Juventus. Toen liep hij in het competitieduel tegen Cremonese een blessure in de linkerdij op. Hij stond toen pas voor de eerste keer in ruim een jaar in de basis na heel wat blessureleed.

Voorlopig is noch Juventus noch Pogba naar buiten gekomen met een verklaring. Als het dopinggebruik bevestigd wordt, dan riskeert Pogba door zijn team aan de deur te worden gezet.