Zo ziet het strand eruit na tropische dag: ‘Dit was het ergste weekend van de hele zomer’

‘Ik heb zélf foto’s genomen, zo erg was het’, vertelt Nico Germonprez. Hij is hoofd van de technische dienst Bodi in Blankenberge, waar zijn mannen dagelijks de vuilnisbakken gaan ledigen. Ook op het strand. Daar ligt het doorgaans elke ochtend kraaknet. ‘We doen wat we kunnen’, zegt hij.

Zondag tartte echter alle verbeelding. ‘Dit was het ergste weekend van de afgelopen zomer. Het kwam dit jaar geen enkele keer voor dat het strand bezaaid lag met vuilnis, tot nu. Door de massa volk op het strand konden we onmogelijk ingrijpen’, klinkt het. ‘Dit was een schoolvoorbeeld van zo’n dag waar onze diensten machteloos staan. Het was extreem en onmogelijk op te vangen’, aldus Germonprez.

Uitzonderlijk druk

Pampers, lege flessen sterke drank, of gewoon volle plastic zakken met vuilnis die ergens gedumpt worden: we zagen het allemaal. ‘Er werden al extra inspanningen gedaan: op de zeedijk werden elf nieuwe vuilniscontainers met een hogere capaciteit gezet. Die tonen hun nut, maar dat volstond dit weekend niet.’

Ruimte voor verbetering is er amper omdat het over een uitzonderlijk drukke situatie ging. Extra ophaalrondes organiseren op zo’n tropische dag: dat is niet mogelijk. Er is namelijk geen doorkomen aan. ‘Het strand lag nokvol’, aldus Germonprez. ‘Het is niet mogelijk om in de middag met onze vuilniswagens over het strand te rijden. Dat zou voor gevaarlijke situaties zorgen.’ In de centrumstraten worden die extra rondes wél uitgevoerd.

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de badgasten zelf. In Blankenberge waren er dat afgelopen weekend tienduizenden. Al jaren blijkt dat veel mensen zich niets aantrekken van een proper strand. ‘Het grootste deel is ondertussen opgeruimd, maar we zijn nog steeds bezig’, klinkt het nog.