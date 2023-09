Vlaamse begroting miljard extra in het rood

De vastgoedmarkt koelt af, waardoor de Vlaamse begroting 692 miljoen aan registratierechten misloopt. En de groei valt lager uit waardoor er nog eens ruim 300 miljoen euro inkomsten verloren gaan.

Net nu de technici van de Vlaamse kabinetten beginnen aan de laatste begrotingsbesprekingen van deze legislatuur, valt er slecht nieuws in de bus. De voorbije jaren werden de gevolgen van de corona- en energiecrisis voor de Vlaamse regering verzacht door de hausse op de huizenmarkt en de hoge inflatie, waardoor haar inkomsten sterker stegen dan haar uitgaven.

Die tijd is nu voorbij, lijkt het. Het aantal verkochte huizen is gedaald, de prijzen stagneren, de economische groei valt tegen. Het gevolg is dat de Vlaamse regering deze maand niet op zoek moet naar één miljard euro, maar twee. Als we rekening houden met de investeringsplannen Oosterweel en Vlaamse veerkracht bedraagt het tekort zelfs drie miljard euro. En dat terwijl het altijd de bedoeling was om in 2027 een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen.

Het slechte nieuws komt op een slecht moment, want op minder dan een jaar van de Vlaamse verkiezingen is er niet veel animo om pijnlijke besparingen door te voeren. De focus ligt meer op extra uitgaven, vooral dan in de kinderopvang.

Vooral CD&V dringt daarop aan, met zelfs een miljard extra voor kinderopvang tegen 2030. Maar minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) waarschuwde vorige week al dat de bomen niet tot in de hemel groeien.

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben tot 25 september om eruit te raken. Dan presenteert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de grote beleidslijnen van zijn regering in het Vlaams Parlement. Als het lukt tenminste, vorig jaar beleefde de Vlaamse regering een crisis rond de kinderopvang. De tegenstellingen zijn ditmaal dezelfde, maar dat wil niet zeggen dat de crisis van vorig jaar een herhaling krijgt. Zo lijken de meerderheidspartijen het er al over eens dat de focus op werkende ouders moet liggen.