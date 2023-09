‘Open VLD: de rechtlijnigheid van een flipperkast’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Flipperkast (1)

‘Het is de zogezegde linkervleugel die Vlaams over rechts regeert. Het was de zelfverklaarde rechtervleugel die federaal een linkse regering gevormd heeft. En om de premier daarvan te steunen, hebben ze samen een voorzitterskandidaat gedropt die Vivaldi nu openlijk afvalt als te links en alleen toekomst ziet in de rechtse regeringsformule die nu Vlaams regeert.’

Voor Open VLD-kandidaat-voorzitter Vincent Stuer is het duidelijk: ‘Ideologisch en strategisch heeft de partij met de jaren de rechtlijnigheid getoond van een flipperkast: alles om de lichtjes te laten flikkeren en punten te scoren’, zegt hij in een opiniebijdrage in De Tijd. ‘Wees dan niet verbaasd dat liberalen van alle schakeringen de partij links laten liggen.’

Flipperkast (2)

Dat verhindert niet dat Stuer zich ergert aan het vijandige overnamebod van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die zegt de rechtervleugel van Open VLD en CD&V te willen inlijven. ‘Het enige rechtse dat ons als liberalen interesseert, is sociaal-economisch. Net daarin schiet Vlaanderen tekort. Niet alleen België, de Vlaamse partijpolitiek in haar geheel weigert een economisch liberaal beleid te voeren’, schrijft Stuer.

’Sinds acht jaar is Vlaanderen bevoegd om de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting te verlagen. De hele tijd is een centrumrechtse ploeg aan het bewind, en twee legislaturen lang slaagt Vlaanderen erin daar helemaal niets mee te doen.’

Flipperkast (3)

Stuers conclusie is duidelijk: ‘Dat maakt een lachertje van De Wevers uitnodiging naar de liberalen. Zolang zijn “rechts” economisch onbewezen blijft, heeft geen enkele liberaal er een boodschap aan. Zolang Vlaams rechts beperkt blijft tot anti-wokehetzes, klimaatmeisjes pesten en federaal weigeren te besturen, zal het beleid naar links blijven overhellen. Daarin verandering brengen, moet de liberale inzet zijn na de verkiezingen, op alle niveaus.’

Lijst voor Heist

Onder die naam trekken N-VA, Open VLD en Groen volgend jaar samen naar de gemeenteraadsverkiezingen in Heist-op-den-Berg. De scherpe tegenstellingen tussen de N-VA en Groen spelen daar dus niet. ‘Dat bovenlokale hebben we hier in Heist ook de voorbije jaren geen rol laten spelen’, zegt schepen Sarah Wouters in Het Nieuwsblad. ‘We hebben professioneel en eerlijk samengewerkt. We laten hier zien dat Groen en de N-VA wel kunnen samenwerken.’