Libië vreest 2.000 doden door overstromingen

Dat zegt hij in een gesprek met een lokale tv-zender. De noodtoestand is uitgeroepen. De cijfers gaan enkel over de stad Derna, waar hele stadsdelen zouden zijn weggespoeld omdat twee dammen het begeven hebben door de storm Daniël, die eerder ook al Griekenland teisterde.

De storm raast nu al twee dagen over Libië. Door de overstromingen zijn heel wat gebouwen in steden als Benghazi, Sousse en Derna ingestort. In Derna zou het water op sommige plaatsen tot 3 meter hoog staan.

Op tv-beelden is duidelijk dat ook veel voertuigen zijn weggespoeld, en dat sommige wegen volledig vernield zijn.

Eerder op de dag sprak een woordvoerder van hulporganisatie de Rode Halvemaan nog van 150 doden, wat nog zou kunnen oplopen tot 250. Dat is een veel lagere inschatting dan die van Hamada. In veel andere gebieden was de situatie nog onduidelijk, gaf de organisatie wel nog aan.

Reuters sprak met een inwoner van het getroffen gebied, die zegt dat mensen vanmorgen bij het opstaan moesten vaststellen dat hun woning helemaal door het water omgeven was. Door de overstromingen zijn de vier belangrijkste oliehavens van het land al sinds zaterdag gesloten.

Politieke chaos

Libië is zwaar verscheurd door een aanhoudend politiek conflict. De nationale interimregering van Abdelhamid Dbeibah heeft in het oosten van het land, dat nu door de overstromingen zwaarst is getroffen, maar weinig invloed. Daar heerst de regering van Hamada, die echter niet internationaal erkend is. Beide regeringen hebben drie dagen van nationale rouw aangekondigd.