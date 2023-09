Bewoners van lemen huizen moeilijk te redden: ‘Bijna geen lucht onder puin’

Reddingswerkers die in het puin wroeten na de zware aardbeving in Marokko geven aan dat de traditionele huizen van leem, steen en hout de kansen op het vinden van overlevenden verkleinen. De huizen zijn vaak helemaal tot stof en aarde uit elkaar gevallen, waardoor de bewoners bijna letterlijk onder de brokstukken begraven zijn.

Dat meldt persagentschap Reuters na een gesprek met reddingswerkers. ‘Het is moeilijk om mensen er levend uit te halen, omdat de meeste muren en plafonds herleid werden tot aarde’, zegt een militaire hulpverlener, die niet bij naam genoemd wil worden vanwege de regels van het leger om niet met mensen te praten. ‘Wie daaronder terecht komt, kan amper lucht krijgen’.

Bijna drie dagen na de aardbeving is de zoektocht naar overlevenden een race tegen de tijd geworden. Reddingswerkers proberen met de middelen die voorhanden zijn mensen te bereiken die vastzitten onder ingestorte gebouwen. De huizen in het getroffen gebied in het Atlasgebergte zijn doorgaans gemaakt van in de zon gedroogde modder, leem, steen en hout en zijn veelal niet aardbevingsbestendig.

Door de gebruikte grondstoffen kan tussen het puin veel minder lucht door dan bij een instorting van andere gebouwen, zegt Antonio Nogales, coördinator van Spaanse hulpverleners van de organisatie Brandweermannen Zonder Grenzen aan de zender TVE. ‘Gebouwen van staal en beton verhogen de kansen van overlevenden, maar dit soort ruwe bouwmaterialen leidt ertoe dat minder mensen veilig buiten geraken.’

‘Nadien is het ook moeilijker om slachtoffers die vastzitten onder het puin te redden’, zegt een militaire hulpverlener, die benadrukt dat reddingswerkers in gevaarlijke omstandigheden werken in het rampgebied. ‘De meeste muren en plafonds zijn herleid tot puin, waardoor weinig holtes ontstaan en slachtoffers letterlijk begraven worden onder het puin.’

Colin Taylor, expert bouwkunde van de universiteit van Bristol noemt de gebruikte materialen ‘uiterst broos’. De huizen zijn volgens hem niet meer dan samengeplakte aarde en stenen. ‘Het kan geen schokken opvangen. Het breekt snel, en valt dan uit elkaar.’ Wie de brokstukken over zich heen krijgt, wordt eigenlijk begraven, stelt hij. ‘Al het materiaal pak zich samen om je’.

Sommige van de woningen die nu zijn ingestort, zijn al meer dan honderd jaar oud. Andere zijn van recentere makelij, maar op dezelfde manier gemaakt. Omdat de streek normaal niet getroffen wordt door aardbevingen, waren veel van de inwoners zich van geen gevaar bewust.