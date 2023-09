‘Kinderopvang is de motor voor gelijke kansen.’ — © Filip Franssen

Vlaamse oppositiepartijen Vooruit en Groen zijn niet te spreken over het plan van de Vlaamse regering om werkende ouders (nog meer) voorrang te geven in de kinderopvang. Hannes Anaf (Vooruit): ‘Gaan we dan ook onderwijs beperken tot kinderen van werkende ouders?’