Chris Peeters krijgt van Bpost een derde bonus als welkomstgeschenk

Woordvoerder Veerle Van Mierlo van Bpost bevestigt aan persagentschap Belga dat er een eenmalige bonus is voorzien, maar noemt daarbij geen bedrag. Volgens haar moet die vergoeding dienen ter compensatie van wat Peeters verliest door zijn functie als topman van de hoogspanningsnetbeheerder Elia vervroegd neer te leggen. Volgens het postbedrijf gebeurde alles in overleg met de bevoegde minister en de regering. De algemene vergadering moet nog instemmen met de afgesproken verloning.

Bpost wou ‘een straffe en kwaliteitsvolle kandidaat’ voor het dienstenbedrijf, maar er was ‘een grote kloof’ tussen de verloning van Peeters bij Elia en het loon van Dirk Tirez, de voorganger van Peeters bij Bpost. Daarom hebben we afgestemd met de regering en de minister over wat mogelijk was’, aldus Van Mierlo.

Eerder gaf Bpost al aan dat het basisloon van Peeters hetzelfde is als dat van Tirez, weliswaar geïndexeerd. Als Peeters zijn doelstelling haalt, kunnen daar nog bijkomende vergoedingen bovenop komen. Voor de prestaties op korte termijn bestond al een bonus, voor de lange termijn wordt die met de komst van Peeters ingevoerd, bleek al. Maar daarbovenop komt dus nog een soort welkomstbonus.

‘Theoretisch mogelijk’

Volgens de Franstalige krant Le Soir heeft voogdijminister Petra De Sutter (Groen) in het kernkabinet gezegd dat Peeters 1,2 miljoen zal verdienen, waarvan 585.000 euro basisloon. Of in die 1,2 miljoen ­alles is inbegrepen, zoals ook de storting in de pensioenpot van Peeters, is onduidelijk. Bpost bevestigt die bedragen niet. Maar dat het loon van Peeters kan oplopen tot 1,2 miljoen euro is volgens het bedrijf ‘theoretisch mogelijk’.

Peeters is aangesteld voor een periode van zes jaar. Hij stopt op 30 oktober bij Elia. Hij is aangesteld voor een periode van zes jaar. Tot dan blijft interim-ceo Philippe Dartienne de honneurs waarnemen bij Bpost.