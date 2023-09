Krijgen studenten verpleegkunde opnieuw stagevergoeding? ‘Anders wordt drempel te groot’

‘Ik betaalde mijn studies zelf, meestal met wat ik verdiende met studentenjobs tijdens het academiejaar’, zegt Lotte Vaeremans (22). Ze studeerde net af als bachelor in de verpleegkunde. De vergoeding van 1.000 euro die haar vóór haar stage beloofd was, heeft ze nog niet ontvangen. En in tegenstelling tot de vorige jaren kon ze het voorbije jaar niet bijklussen. ‘Tijdens dat laatste jaar loop je bijna constant stage. Het gaat om 840 uur alles opgeteld. Daarbovenop een studentenjob uitoefenen, is niet haalbaar.’

De voorbije drie jaar kregen de bachelorstudenten verpleegkunde 1.000 euro vergoeding voor hun stage in het laatste jaar. Dat moest de onkosten dekken en werd na het afstuderen uitbetaald. Dit jaar lijkt er evenwel geen vergoeding te komen. ‘Tot nu is er niets gecommuniceerd of uitbetaald’, zegt Vaeremans. ‘Je studeert geen verpleegkunde vanwege die vergoeding, maar het is een welgekomen hulp, zeker als je het niet breed hebt.’

‘Gebaar van erkenning’

De laatstejaarsstudenten draaien vroege, late en nachtshiften. Voor stages krijgen studenten normaal geen vergoeding, maar omdat de opleiding verpleegkunde verlengd werd van drie naar vier jaar, beloofde de Vlaamse regering een onkostenvergoeding uit te keren. Ze hoopte daarmee de opleiding aantrekkelijker te maken.

Volgens Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) gaat het om een symbolisch bedrag. ‘Met die vergoeding geven we een duidelijk signaal aan afgestudeerde studenten. Hun zorg is van onschatbare waarde. De coronacrisis maakte dat meer dan ooit duidelijk’, verklaarde Crevits in een persbericht vorig jaar.

Of dat signaal er ook dit jaar komt, staat helemaal niet vast. ‘We overleggen daarover nog’, zegt de woordvoerder van Crevits. ‘De studenten weten, of zouden moeten weten, dat er nooit zekerheid bestond over de uitkering van die vergoeding. We hebben niet beloofd dat we die zouden blijven geven. Het ging om een tussenoplossing in afwachting van een akkoord met de werkgevers van die stages.’

Personeelstekort

Studenten die het financieel moeilijk hebben, botsen daardoor op een extra drempel om zich in te schrijven of hun studies voort te zetten. Dat zegt Robbe Van Leemput, bestuurder bij de Vlaamse Vereniging van Studenten en zelf net afgestudeerd als verpleegkundige. ‘Je hebt het inschrijvingsgeld, ongeveer 1.000 euro per jaar. En ook die lange stage tijdens het laatste jaar is iets om financieel mee rekening te houden. Nu, amper een week voor het begin van het academiejaar, weten studenten niet of ze op een compensatie kunnen rekenen.’

Crevits hoopt dat de werkgevers van de stagiairs – ziekenhuizen, rusthuizen ... – de onkostenvergoeding zullen betalen. ‘In het regeerakkoord staat dat de vergoeding door de werkgevers zelf uitbetaald wordt. Maar zij staan daar niet voor te springen. We zoeken daarom naar een duurzame oplossing, met alle zorgsectoren, waarbij de coaching en begeleiding tijdens de stage centraal staan.’

Maar de zorgsector kampt met een nijpend personeelstekort. Robbe Van Leemput (VVS): ‘We vrezen dat de werkgevers geen budget hebben om de studenten te vergoeden. Zowel in de zorgsector als tijdens de opleiding is er een tekort aan verpleegkundigen. De discussie over de vergoeding is het laatste dat we nu nodig hebben.’