‘Four daughters’: fascinerende documentaire over radicaliserende tienermeisjes

In het experimentele Four daughters speelt een Tunesische moeder samen met acteurs haar verleden na. Zo hoopt ze te begrijpen waarom twee van haar dochters radicaliseerden.

Four daughters Van: Kaouther Ben Hania

Met: Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui (107 min.)

In de bioscoop

De twee oudste dochters van Olfa Hamrouni zijn ‘verscheurd door de wolven’, klinkt het in Four daughters. Maar wie zijn die wolven? De IS-strijders bij wie ze zich aansloten? Of is ook hun moeder deels verantwoordelijk voor hun verdwijning?

Kaouther Ben Hania onderzoekt op een originele manier hoe rebellerende gothic tienermeisjes in religieuze fanatici veranderden. Samen met professionele acteurs reconstrueren Hamrouni en haar dochters hun herinneringen: van Hamrouni’s huwelijksnacht, waarin ze haar man een bloedneus sloeg, tot de metamorfose van de tieners. Tegelijk biedt de documentaire een blik achter de schermen, en zien we hoe de spelers samen lachen, repeteren of heftig discussiëren.

Elk beeld is meticuleus gecomponeerd, met perfect uitgekiende belichting en reflecties in ramen en spiegels. Gevoel voor esthetiek heeft Ben Hania zeker, maar het oogt allemaal net iets te gepolijst. Dat doet soms afbreuk aan de geloofwaardigheid. Zo lijken zelfs de spontane gesprekken die de vrouwen op de set voeren in scène gezet. Het resultaat is een bevreemdende, maar ook fascinerende metafilm.

Ben Hania liet zich al opmerken met het Oscargenomineerde The man who sold his skin (2020), gebaseerd op een spraakmakend kunstwerk van Wim Delvoye. In die film speelt Koen De Bouw een kunstenaar die de rug van een Syrische vluchteling tatoeëert in ruil voor een visum. Met Four daughters heeft de regisseur opnieuw bewezen dat ze lef heeft: niet alleen serveert ze controversiële thema’s, ze doet dat op een vernieuwende manier.