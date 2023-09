Milo Rau waagt zich aan Mozart: creatief en confronterend, maar moeilijk te volgen

Bij zijn eerste stapjes – of eerder: wilde sprong – in de operawereld trekt Milo Rau de gevestigde orde in twijfel. Maar daarbij stelt hij het bevattingsvermogen van de kijker danig op de proef.

La clemenza di Tito Nog tot 26 oktober te zien in Opera Antwerpen, Opera Gent en het Grand Théatre in Luxemburg

Naar het operadebuut van Milo Rau werd reikhalzend uitgekeken. De theatermaker, in onze contreien vooral bekend door zijn spraakmakend optreden als artistiek leider van NTGent, kiest daarbij voor Mozarts laatste opera. Hoewel La clemenza di Tito op muzikaal vlak niet Mozarts interessantste opera is – hij stond onder een immense tijdsdruk toen hij het schreef voor de kroning van de Habsburgse keizer Leopold II – is het voor de Rau-volger al snel duidelijk waarom de regisseur zijn oog op dit werk liet vallen.

La clemenza dit Tito speelt zich af in het oude Rome en draait om keizer Tito. Vitellia, de dochter en zelfverklaarde troonopvolger van Tito’s voorganger, doet een poging om zelf aan de macht te komen door Sesto, Tito’s beste vriend, te overtuigen om die laatste te vermoorden. De samenzwering wordt ontmanteld en zowel Vittelia als Sesto wordt veroordeeld, maar keizer Tito schenkt hen gratie.

Vluchtelingenkamp

Tito wordt dus geportretteerd als een soort ideale vorst, die in elke handeling het volk boven zijn eigen persoon plaatst. Maar dat ziet Rau anders. Door het perspectief van de opera te verplaatsen van de elite naar de verworpene, toont de regisseur het ware gelaat van Tito: de heersende macht kan immers haar dominante positie alleen vrijwaren als zij zich het revolutionaire denken zelf toe-eigent. Dat tracht Rau duidelijk te maken via allerhande regie-ingrepen. Zo transponeert hij het hele gebeuren naar de eigen tijd: het hof wordt een kunstgalerij, die hij scherp laat contrasteren met een vluchtelingenkamp dat dringend moet worden ‘opgepoetst’. Brandend actueel, het Brusselse Zuidstation en Indiase sloppenwijken indachtig, en bijzonder confronterend bovendien.

Jeremy Ovenden speelt Tito op voortreffelijke wijze. — © Annemie Augustijns

Die ontmaskerende bottom-upbenadering is waarschijnlijk de meest creatieve en confronterende La clemenza-invalshoek van de laatste decennia. Helaas loopt de doorvertaling iets te vaak mank: het dwingende keurslijf van de partituur laat nu eenmaal niet veel ruimte voor een radicaal nieuwe blik. Er worden bovendien zoveel betekenislagen aan het verhaal toegevoegd dat je als kijker haast bezwijkt onder de druk. Conceptueel is deze productie misschien vernuftig, maar voor de kijker is ze bij momenten amper te volgen.

Uitgeperst gevoel

Gelukkig is de uitvoering, zowel theatraal als muzikaal, wel een hoogvlieger. Jeremy Ovenden, die stilaan de status van legendarische Mozartvertolker geniet, speelt Tito op voortreffelijke wijze: soms minzaam, soms met jongensachtige branie. Elisabethwedstrijd-laureate en roldebutant Maria Warenberg zingt, zoals we haar stilaan kennen, schilderachtig mooi en Anna Goryachova zet een in elk opzicht beklijvende Sesto neer. Ook het orkest scheert onder leiding van Alejo Pérez hoge toppen: de muziek is uitgebalanceerd, waardoor zeldzame voluptueuze passages op welgemikte momenten bikkelhard binnenkomen.

De voorstelling stuurt je met een uitgeperst gevoel naar huis: enerzijds omdat de ziedende maatschappijkritiek een wrange knoop in je maag weet te leggen, anderzijds omdat je als kijker murw gepuzzeld bent in een poging een eenduidig verhaal te ontwarren. Vraag is of Rau’s pienter uitgekiemde opzet niet beter tot zijn recht was gekomen in een zuiverder regie.

Rau transponeert het hele gebeuren naar de eigen tijd. — © Annemie Augustijns

© Annemie Augustijns