Perschef van Biden maakt abrupt einde aan persconferentie

Karine Jean-Pierre, de perschef van het Witte Huis, heeft zondag een toespraak van president Biden abrupt afgebroken terwijl hij vragen van journalisten aan het beantwoorden was. Biden had eerder tijdens het vragenrondje zelf ook al aanstalten gemaakt om het persmoment af te sluiten: ‘Weet je wat, ik ga naar bed.’

De president had, zoals vooraf aangekondigd, net vijf vragen beantwoord van reporters in de zaal. Biden bleef echter nog even op het podium en beantwoordde aanvullende vragen over wat hij had besproken met de Chinese premier Li Qiang, voordat hij werd onderbroken door de perschef. Bidens microfoon werd abrupt uitgeschakeld en een outromuziekje begon te spelen.

Vermoedelijk hield Jean-Pierre een strak oog op de planning van Biden. De president heeft er een drukke vijfdaagse trip in Azië op zitten. Voor zijn bezoek aan Vietnam was hij ook aanwezig op de top van de G20 in New Delhi, India.