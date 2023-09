Hulplijn 1722 geactiveerd voor storm- en waterschade

Vanaf 17 uur op maandag tot 6 uur dinsdagochtend, waarschuwt het KMI overal, behalve aan de kust, voor zware buien. De FOD Binnenlandse Zaken activeert ook hulplijn 1722.

Voor storm- en waterschade die bijstand van de brandweer vereisen, kunnen mensen een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Op die manier komen enkel de meest levensbedreigende situaties terecht bij het noodnummer 112.

Maandagavond en -nacht krijgen we enkele regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk die lokaal fel kunnen zijn. Dinsdag begint droog, maar in de loop van de namiddag schuift er vanuit Frankrijk een onweerszone over het zuidoosten van het land.