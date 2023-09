Beercamera redt het leven van wandelaar in Alaska

Een man die in nood verkeerde in een nationaal park in Alaska, is gered nadat hij hulp had gezocht via een webcam die bedoeld is om beren in hun natuurlijke omgeving te filmen.

Via de beercamera’s van Explore.org kan al wie dat wil naar beelden kijken van bruine beren in de wildernis in de Amerikaanse staat Alaska. Maar vorige week dinsdag omstreeks 15 uur lokale tijd zagen de liefhebbers een mens opduiken op de webcam van Dumpling Mountain, in Katmai National Park. De camera registreert geen geluiden, maar de alerte kijkers zouden door te liplezen gezien hebben hoe de wandelaar ‘lost’ (verdwaald) en ‘help me’ zei. Hij zou ook teken hebben gedaan met zijn duimen naar beneden. Op het moment dat de man zich op de berg bevond, was het er koud, regenachtig en mistig. In het afgelegen park is nergens ontvangst.

De beerliefhebbers contacteerden Explore.org en de verantwoordelijken van die website konden op hun beurt de autoriteiten in Alaska verwittigen. Een zoek- en reddingsteam kon even voor 19 uur lokale tijd - nog geen vier uur nadat hij was opgedoken op de beelden - de man bereiken en ‘ongehavend in veiligheid brengen’.

Meer details over de wandelaar en zijn avontuur zijn niet vrijgegeven. Katmai National Park, in het zuidwesten van Alaska, is enkel per boot of vliegtuig te bereiken is. Het park is onder meer bekend van de documentaire ‘Grizzly Man’, over de dood van een Amerikaan die tussen zijn ‘vrienden’ de beren leefde (maar dan door eentje werd doodgebeten).

De beercamera’s van het park zijn erg populair in oktober, wanneer ‘Fat Bear Week’ plaatsvindt. Dat is een wedstrijd, gehouden door het nationaal park zelf, waarin de beer gekroond wordt die zich het rondst heeft kunnen eten in aanloop naar de winter. Liefhebbers, die tijdens het toernooi stemmen op de beren, kijken dan massaal naar de beelden van de zeven webcams. Maar dat er nu al kijkers waren tijdens een mistige dag op de berg, was voor de verdwaalde wandelaar een klein mirakel.