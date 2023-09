Van Mark Rothko tot Marina Abramovic: dit zijn de strafste buitenlandse expo’s van het najaar

Mark Rothko, No. 9 (White and Black on Wine) (Black, Maroons and White), 1958 — © © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2023 © Tim NighswanderImaging4Art.com

Royals and rebels, British fashion

Wat? Hoe de Britten hun stempel drukten op de modegeschiedenis.

Ga kijken want deze tentoonstelling zoomt in op een ijzeren traditie. Denk aan de maatkleding van Savile Row, Britse schooluniformen, de Schotse ruit, de kledij van de Royal Family en de buitenissige hoeden voor Ascot. Evengoed komen blitse designers aan bod als Vivienne Westwood, Alexander McQueen en Stella McCartney.

Waar en wanneer? Kunstmuseum Den Haag, tot 7 januari.

Vivienne Westwood, collectie Harris Tweed, herfst-winter 1987-1988. — © Nick Knight / Trunk Archive

Tod und Teufel

Wat? Hoe onze fascinatie voor horror opduikt in de kunst, van de renaissance en de romantiek tot vandaag.

Ga kijken want behalve schilderkunst komen ook mode, muziek, film en hedendaagse installaties aan bod. Onder meer Rei Kawakubo, de Chapman Brothers, Billie Eilish, Lars von Trier, Berlinde de Bruyckere en Andres Serrano schuiven aan in dit griezelkabinet.

Waar en wanneer? Kunstpalast in Düsseldorf, van 14 september tot 21 januari.

Dmitry Smirnov, Zombie Boy (2011) — © courtesy the artist

Marina Abramović

Wat? De retrospectieve van deze primadonna van de performancekunst omvat liefst vijf decennia.

Ga kijken want Abramović blijft een fenomeen. Door haar eigen lichaam in te zetten, dreef ze haar mentale en fysieke grenzen tot het uiterste. De tentoonstelling bevat veel archiefmateriaal, foto’s, video’s, objecten en installaties. Vier van Abramović’s baanbrekende performances worden ook live opnieuw uitgevoerd.

Waar en wanneer? Royal Academy in Londen, van 23 september tot 1 januari.

Marina Abramović, ‘The Current’, 2017 (video). Courtesy of the

Kusama, de Nederlandse jaren

Wat? Tussen 1965 en 1970 reisde de jonge Yayoi Kusama vaak naar Nederland. Ze haalde er de contacten aan met de zero-beweging. In opgemerkte performances legde de Japanse kunstenares de basis van haar latere stippeltjeskunst en beroemde ‘infinity rooms’.

Ga kijken want de tentoonstelling schetst Kusama als pionier, feministe en cultfiguur. In één beweging reconstrueert ze ook de vrolijke periode van provo, happenings en losbandige jeugdcultuur.

Waar en wanneer? Stedelijk Museum Schiedam, van 23 september tot 25 februari.

Yayoi Kusama, ‘Polka dot love room’ in Galerij Orez, Den Haag, 1967. — © harrie verstappen

Rubens and women

Wat? Veertig werken uit zijn hele carrière, op doek en op papier, schetsen de rol die vrouwen speelden in de kunst van Peter Paul Rubens.

Ga kijken want deze tentoonstelling maakt komaf met het clichébeeld dat Rubens maar één type van vrouw afbeeldde.

Waar en wanneer? Dulwich Picture Gallery in Londen, van 27 september tot 28 januari.

Peter Paul Rubens, ‘Portrait of a lady’ (ca. 1625) foto: Dulwich Picture Gallery

Ai Weiwei, In search of humanity

Wie? Kunstenaar, activist en criticus van autoritaire machtssystemen.

Ga kijken want de Kunsthal in Rotterdam pakt graag uit met ‘de meest volledige overzichtstentoonstelling van Ai Weiwei tot nu toe’. Ze overspant vier decennia en brengt readymades, sculpturen, schilderijen, Lego-werken, installaties en foto- en videokunst samen.

Waar en wanneer? Kunsthal Rotterdam, van 30 september tot 3 maart.

Gao Yuan, Portrait of Ai Weiwei (2012). — © Ai Weiwei Studio

Philip Guston

Wat? De grote overzichtstentoonstelling van de Canadees-Amerikaanse kunstenaar werd in 2020 uitgesteld uit vrees voor protesten tegen zijn schilderijen met de racistische Ku Klux Klan-leden. Uiteindelijk was ze toch in vier Amerikaanse steden te zien, nu arriveert ze in Londen.

Ga kijken want figuren met witte kappen zullen er zeker te zien zijn: Guston kaart er de juist de banaliteit van het kwaad mee aan. Verwacht verder nog veel meer fraais uit dit beklemmende oeuvre.

Waar en wanneer? Tate Modern in Londen, van 5 oktober tot 25 februari.

Philip Guston, ‘The Line’ (1978) — © The estate of Philip Guston, courtesy Hauser & Wirth

Nan Goldin, This will not end well

Wat? Nan Goldin viert het leven in haar ongepolijste foto’s.

Ga kijken want in deze retrospectieve komt aan bod hoe Goldin haar vrienden en zichzelf op intieme en kwetsbare manier fotografeerde. Ze zocht het wilde New Yorkse nachtleven op, maar evengoed koesterde ze alledaagse momenten met geliefden en vrienden.

Waar en wanneer? Stedelijk Museum in Amsterdam, van 7 oktober tot 28 januari.

Nan Goldin, ‘Self-portrait with eyes turned inward’, Boston, 1989. — © Nan Goldin

Mark Rothko

Wat? De Fondation Louis Vuitton pakt stevig uit met meer dan 100 schilderijen uit musea en privécollecties. Van de vroege figuratieve werken tot de zinderende kleurenvelden, die Rothko bombardeerden tot de hogepriester van de abstracte kunst.

Ga kijken want dit monumentaal overzicht biedt een uitgelezen kans om de ‘slow art’ van Mark Rothko te (her)ontdekken.

Waar en wanneer? Fondation Louis Vuitton in Parijs, van 18 oktober tot 2 april.

Mark Rothko, ‘Light cloud, dark cloud’, 1957 — © © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2023

Anselm Kiefer

Wie? De schilderijen en sculpturen van deze Duitse alleskunner bulken van de literaire, historische en religieuze verwijzingen. Zijn oeuvre toont nog het meest affiniteit met dat van een alchemist, die goud uit lood wil scheppen.

Ga kijken want in Voorlinden palmt Kiefers monumentale werk niet alleen het museum, maar ook de tuinen in.

Waar en wanneer? Museum Voorlinden in Wassenaar, van 14 oktober tot 25 februari.