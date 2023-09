Marie Arena reageert op grote som cash bij haar zoon: ‘Ik wil zelfs niet weten waar het vandaan komt’

‘Ik heb aan het begin van de hele zaak gezegd dat ik er niets mee te maken had’, zei de oud-minister in een interview met Le Soir. ‘Tien maanden later kom ik met hetzelfde verhaal.’

In juli werd bij huiszoekingen 280.000 euro cash aangetroffen bij de zoon van Marie Arena. Daarom voelt ze zich naar eigen zeggen verplicht om opnieuw te reageren. ‘Duizenden mensen hebben op mij gestemd. Omdat ze vertrouwen hebben in wat ik doe. Deze mensen begrijpen niet dat ik niet reageer op al de aanvallen op mijn persoon.’ Arena zegt dat ze geen idee heeft waar het grote geldbedrag dat bij haar zoon werd gevonden vandaan komt. ‘En ik wil het zelfs niet weten. Mijn zoon is volwassen.’

Of er een link is met Qatargate, is onduidelijk. Verschillende Europarlementariërs worden ervan verdacht grote sommen geld te hebben aanvaard van Qatar en Marokko in ruil voor besluitvormingen in hun voordeel.

Smeergeld van Qatar

Arena wordt al sinds het begin van het Qatargate-onderzoek genoemd omdat ze goed bevriend is met Pier Antonio Panzeri, de spilfiguur in het dossier die intussen spijtoptant is geworden. De twee hadden meer dan 389 telefonische contacten tussen december 2021 en september vorig jaar.

Arena en Panzeri, een voormalig socialistisch Europarlementslid, waren behalve collega’s ook vrienden. Maar die vriendschap is intussen voorbij, zegt Arena. ‘Ik wil hem nooit meer terugzien, en zal hem blijven de schuld geven voor wat gebeurd is’, aldus de oud-minister.

Ook andere protagonisten in het onderzoek zoals Andrea Cozzolino, Marc Tarabella, Eva Kaili en Francesco Giorgi zijn bekenden van Arena. Zij zouden allemaal smeergeld van Qatar hebben ontvangen.

Arena was voorzitter van de EU-subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement. Daar wordt vaak gediscussieerd over mensenrechten in Qatar. Nadat ze in het vizier was gekomen in het schandaal, nam ze ontslag.