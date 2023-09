Antwerps bisschop Johan Bonny reageert op ‘Godvergeten’: ‘Men mag niet de indruk wekken dat we 13 jaar lang niets gedaan hebben’

‘Godvergeten’, de VRT-documentaire over het misbruik in de Kerk, blijft de gemoederen beroeren. Antwerps bisschop Johan Bonny betreurt dat de Kerk niet betrokken werd bij de reeks, zei hij in De Ochtend van Radio 1.

‘Godvergeten’, de VRT-documentaire over het misbruik in de Kerk, raakte ook bij Antwerps bisschop Johan Bonny een gevoelige snaar. ‘Ik betreur dat we met de Kerk niet betrokken werden bij de opmaak van het programma’, reageerde hij vanochtend bij Radio 1. ‘Ik ben de eerste om toe te geven dat de Kerk de ernst van de zaak lang heeft onderschat. Maar ik kan u in alle eerlijkheid zeggen: ik heb in de voorbije dertien jaar elke dag gedacht aan die kwestie, en velen in de Kerk met mij. Ik weet hoeveel dossiers en mensen bij de Kerkcommissie zijn gepasseerd. Men mag echt niet de indruk wekken dat we 13 jaar lang niets gedaan hebben.’

Bonny haalde onder meer aan dat er voor elk jaar sinds de bom barstte met Operatie Kelk ‘een rapport klaarligt met de cijfers van het aantal religieuze medewerkers dat buiten dienst is gezet, of begeleiding kreeg buiten de kerk. Maar dat komt niet aan bod in “Godvergeten”’. De bisschop benadrukte ook dat de Kerk ‘bereid blijft om meer te doen voor al wie slachtoffer is geweest. Er ligt geen drempel aan de deur.’

Twijfels aan de Kerk

Wanneer presentatrice Ruth Joos vroeg of Bonny kon verklaren hoe binnen een instituut dat de zwakkeren wil beschermen net de meest kwetsbaren misbruikt werden, probeerde de bisschop nuance aan te brengen. ‘Het mocht niet gebeuren, en dat het in de Kerk gebeurde is dubbel zo erg. Maar we moeten voor alles wat misbruik is ook kijken naar de verhouding tussen kerk en cultuur, man en vrouw, volwassenen en kinderen. Er zijn verschuivingen in de cultuur die breder lopen dan de Kerk. Het gaat om vage contouren in de samenleving.’

Op de vraag of de pijn van de slachtoffers hem soms deed twijfelen aan zijn geloof, antwoordde Bonny het volgende. ‘Ik heb niet getwijfeld aan mijn geloof, maar wel aan de Kerk en haar manier van werken. Mijn generatie van religieuzen moet hier iets opkuisen, en we ontvangen daar weinig dankbaarheid voor. Niet van de media of de publieke opinie, maar ook niet vanuit Rome. Dan doet dat uiteraard pijn. Maar dat is net de reden waarom ik wil opkomen voor diegenen die de handschoen wél hebben opgenomen.’

Dinsdag is er een nieuwe aflevering van ‘Godvergeten’ op Canvas waarin de neef van Roger Vangheluwe de stilte doorbreekt. Na 13 jaar besloot hij zijn verhaal te doen.

Wie vragen heeft rond geweld, misbruik en kindermishandeling kan terecht op het nummer 1712. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfdoding.be.