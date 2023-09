Djokovic wint mannenfinale US Open en evenaart record van 24 grandslamtitels

Novac Djokovic heeft zondagnacht de mannenfinale op de US Open tennis gewonnen tegen Daniil Medvedev. Hij haalde het in drie sets (6-3, 7-6, 6-3).

Het is voor de Serviër de vierde keer dat hij de US open wint, na 2011, 2015 en 2018. Voor Djokovic is het al zijn 24ste grandslamtitel, waarmee hij het absoluut record van de Australische Margaret Court evenaart.

Net zoals twee jaar geleden was de finale van de US Open een duel tussen de Serviër Djokovic (ATP 2) en de Rus Medvedev (ATP 3). Die laatste trok in 2021 nog aan het langste eind (6-4, 6-4, 6-4) en won toen zijn eerste en tot dusver enige grandslamtitel.

De 36-jarige Djokovic en de 27-jarige Medvedev speelden al veertien keer tegen elkaar. De Serviër leidde in de onderlinge confrontaties met 9-5 maar verloor wel hun laatste duel, eerder dit seizoen in Dubai (6-4, 6-4). Het was zondag hun derde confrontatie in de finale van een grandslamtoernooi. In 2021 stonden ze ook tegenover elkaar in de eindstrijd van de Australian Open. Toen won Djokovic met 7-5, 6-2 en 6-2.

Djokovic kwalificeerde zich vrijdag door in de halve finale de Amerikaanse revelatie Ben Shelton (ATP 47) uit te schakelen met 6-3, 6-2 en 7-6 (7/4).

Voor de Serviër was het zijn 36ste finale op een grandslam, Medvedev speelt zijn vijfde finale, de derde in New York. In 2019 verloor hij er het duel om de titel van Rafael Nadal.

Kobe Bryant

Djokovic droeg zijn 24e grandslamtitel op aan Kobe Bryant. De Amerikaanse basketballegende kwam in 2020 om het leven bij een helikopterongeluk. Bryant droeg bij de LA Lakers het nummer 24.

‘Kobe was een goede vriend en we spraken veel over winnaarsmentaliteit, onder meer toen ik het moeilijk had om na mijn blessure terug te komen aan de top’, zei Djokovic tijdens de prijzenceremonie.

‘Hij was een van de mensen op wie ik kon bouwen. Hij voorzag me van advies op de meest vriendelijke manier. Zijn overlijden heeft me erg veel pijn gedaan. 24 was het nummer dat hij droeg toen hij een legende werd van de Lakers en in de basketbalwereld. Ik dacht dat het een mooi gebaar zou zijn om hem hier te eren. Ongeveer een week geleden kwam ik met dit idee en ik heb het met niemand gedeeld.’ Op het shirt stond de tekst ‘Mamba Forever’.

Over het shirt droeg Djokovic een vest met de opdruk ‘24’. Ook iedereen uit zijn team droeg het witte vest kort na de wedstrijd. ‘Ik weet niet waar ik moet beginnen. Het betekent heel veel voor me’, startte Djokovic (36) zijn speech.

‘Ik val elke keer in herhaling, maar ik leef mijn kinderdroom door te tennissen op het hoogste niveau. We komen uit moeilijke omstandigheden met oorlog en mijn ouders hebben veel opofferingen moeten doen voor me om te kunnen spelen. Ik ben verliefd geworden op het tennis. Toen ik 7 of 8 jaar oud was had ik droom om Wimbledon te winnen. En daar kwamen nieuwe doelen bij. Maar ik had nooit gedacht het hier tegenover jullie te hebben over 24 grand slams. Het is speciaal, in iedere zin van het woord.’

Medvedev uitte ook zijn waardering voor het grandslamrecord van Djokovic. ‘Het voelt alsof ik geen slechte carrière heb met twintig titels. En jij hebt 24 grand slams gewonnen. Wow’, zei de Russische finalist.