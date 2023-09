Jongen (10) overleden nadat hij metalen doel op zich krijgt op speelpleintje

In Kemmel (Heuvelland) is een jongen van 10 jaar overleden. Het Franse kind kreeg zondagmiddag op een speelpleintje een metalen voetbaldoel op het hoofd en liep daarbij dodelijke verwondingen op.

Het incident deed zich zondag rond 17 uur voor in het Warandepark in het dorpje Kemmel in Heuvelland. Volgens het parket was de Franse jongen van 10 aan het spelen op de openbare speeltuin en hing hij aan een voetbaldoel. ‘Hij viel en kreeg daarbij de deklat op zijn hals’, aldus het parket. ‘De hulpdiensten reanimeerden het kind nog, maar uiteindelijk overleed het jongetje.’

‘Een dramatisch ongeval. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en kennissen van het jongetje’, reageert Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen), die zondagavond ter plaatse kwam. Een wetsdokter deed vaststellingen en de technische dienst van de gemeente Heuvelland plaatste nadarafsluitingen rond het voetbaldoel.

Het speelplein bevindt zich bij de Kemmelberg op het domein De Warande, een park van zestien hectare met een kasteel dat fungeert als het gemeentehuis van Heuvelland.