Wie in slechte lucht woont, moet vaker naar de dokter - Djokovic wint mannenfinale US Open

1. Wie in slechte lucht woont, moet vaker naar de dokter

Fijnstof schaadt de gezondheid van grote groepen burgers. Belgen die in de wijken wonen met de hoogste concentratie fijnstof, gaan gemiddeld 10 procent vaker naar de huisarts dan mensen die in een gezondere omgeving leven. Lees meer

2. Djokovic wint mannenfinale US Open en evenaart record van 24 grandslamtitels

Novac Djokovic heeft zondagnacht de mannenfinale op de US Open tennis gewonnen tegen Daniil Medvedev. Hij haalde het in drie sets (6-3, 7-6, 6-3). Het is voor de Serviër de vierde keer dat hij de US open wint, na 2011, 2015 en 2018. Voor Djokovic is het al zijn 24ste grandslamtitel, waarmee hij het absoluut record van de Australische Margaret Court evenaart. Lees meer