Red Dragons kunnen niet stunten tegen Polen

In de achtste finales in het Zuid-Italiaanse Bari werden ze met 3-1 uitgeschakeld door vicewereldkampioen Polen, de nummer een van de wereld: 25-16, 25-17, 23-25 en 25-22.

Een autoritair Polen leek met vlotte zeges in de eerste twee sets op een 3-0 overwinning af te stevenen, maar de Belgen toonden karakter en onder impuls van een uitstekende Sam Deroo haalden ze de derde set binnen. Set vier verliep vervolgens helemaal gelijkopgaand tot 15-15, nadat herpakten de Polen zich waardoor ze de winst en de kwalificatie konden veiligstellen. Bij de laatste acht staan ze voor de clash tegen Servië.

De Belgen begonnen hun EK vorige week met een kansloze 0-3 nederlaag in Bologna tegen regerend wereld- en Europees kampioen Italië. Nadien volgde een 1-3 nederlaag in Perugia tegen Servië, de Europese kampioen van 2019, en een zuur 2-3 verlies in Ancona tegen Duitsland. Dinsdag poetsten de Red Dragons in Ancona hun blazoen op met een 3-1 zege tegen Estland en een dag later werd de kwalificatie afgedwongen met een 3-0 zege tegen Zwitserland. Daarmee eindigden de Belgen op de vierde plaats, net voldoende voor een ticket voor de tweede ronde.

Op het EK van 2021 werd België uitgeschakeld in de eerste ronde met slechts één overwinning in vijf duels. Het beste resultaat van de Red Dragons op een EK is een vierde plaats in 2017 in Polen.