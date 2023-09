Meer dan 400.000 bezoekers voor Open Monumentendag

De 35ste editie van Open Monumentendag in Vlaanderen heeft zondag meer dan 400.000 bezoekers gelokt. Voor de 35e editie van Open Monumentendag waren er 1.025 activiteiten op 800 plekken over heel Vlaanderen georganiseerd.

De meeste rondleidingen waren volzet. ‘Koele plekken, zoals bunkers, forten en kelders, hadden vandaag een streepje voor’, aldus Herita. Volgens de vzw konden alle centrumsteden een stijging in het bezoekersaantal optekenen tegenover vorig jaar. Ook was er opvallend veel aandacht voor modernistisch erfgoed.

‘Open Monumentendag is echt een jaarlijkse traditie en zowel de organisatoren als de erfgoedliefhebbers tekenden present, ondanks het warme weer’, zegt coördinator Griet Langbeen in het persbericht. ‘Op meer dan 800 plekken doken mensen in de geschiedenis en verhalen die met de monumenten samenhangen, of genoten ze in de schaduw van een lekker drankje.’

In Wallonië vonden zaterdag en zondag bijna 400 activiteiten in 170 gemeenten plaats in het kader van de Europese erfgoeddagen.