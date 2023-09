Ook vorig jaar, toen de oorlog in Oekraïne al volop woedde, trokken Joodse pelgrims naar Oeman. — © getty

Tot dertigduizend ultraorthodoxe Joden, vooral uit Israël, willen deze week het Joodse Nieuwjaar vieren aan het graf van rabbi Nachman van Breslov. Enig probleem is dat diens graf in een dorp in Oekraïne ligt.