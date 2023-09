Vrouw (51) aangehouden voor gewelddadig overlijden in Deerlijk

De partner van het slachtoffer van een gewelddadig overlijden in Deerlijk is aangehouden voor doodslag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen zondagavond.

Een 57-jarige man kwam er vrijdagavond om het leven op gewelddadige wijze. Zijn partner en twee volwassen kinderen werden opgepakt. De dochter (22) werd vrijgelaten en de zoon (20) is vrij onder voorwaarden.

De man werd vrijdagavond op een gewelddadige manier om het leven gebracht in een woning in de Sint-Pietersabdijstraat in Deerlijk. Het parket, het labo en de wetsdokter kwamen ter plaatse. Zaterdag vond ook een autopsie plaats. De partner en de twee meerderjarige kinderen van het slachtoffer werden opgepakt en verhoord. De dochter van de man mocht zondagmiddag alvast beschikken.

De partner van het slachtoffer blijft aangehouden voor doodslag. De zoon is vrijgelaten onder voorwaarden.