Activiste Kateryna Zvjerjeva filmt de bijeenkomst in de schuilkelder van gymnasium nummer zes in Zaporizja. — © Kostyantyn Chernichkin

Druk om corruptie aan te pakken komt in Oekraïne sterk van onderaf. Oorlog of niet, de mondige civil society voelt de lokale autoriteiten flink aan de tand. ‘We weten wat we willen en zijn bereid ervoor te vechten.’