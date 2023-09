Ook zondag breekt hitterecord

Het was zondag de warmste 10 september sinds het begin van de metingen in ons land,

In Ukkel werd 31,9 graden Celsius gemeten, wat al het vierde dagrecord van de week is. Het vorige record op 10 september dateert uit 1895, toen het 28,5 graden mat.

Zondag was meteen ook de tweede warmste dag van het jaar, na 8 juli, toen er in Ukkel 32,1 graden werd gemeten. Het was in Ukkel ook de zesde tropische dag op rij, wat geleden is van augustus 2020. Toen waren het er acht.