Celine Dion werkt hard aan gezondheid

De broer van Celine Dion stond de krant Le Figaro te woord in Québec, waar hij deelnam aan de opnames van Pour toi Céline, een show rond haar en zanger Jean-Jacques Goldman, die op 15 september wordt uitgezonden op de Franse privézender M6.

De zangeres meldde in december 2022 dat ze lijdt aan het zeldzame Stiff-persoon-syndroom (SPS). Patiënten hebben daarbij last van stijfheid in het lichaam door een neurologische aandoening. Lichaam en hersenen schakelen op sommige momenten niet goed, en dat kan sterk verschillen van persoon tot persoon.

Volgens Jacques Dion werken specialisten de klok rond om te vinden wat er precies verkeerd gaat en neemt zijn zus haar tijd. ‘Haar situatie verandert niet om de week, daarom laat ze geen berichten op haar sociale media. Céline is een perfectioniste, die precies wil weten wat haar overkomt. Ze wil niet klagen, want ze is omringd door excellente specialisten, een voorrecht dat velen niet hebben. Ze wil er geen drama van maken. Ze voelt zich goed bij haar kinderen en is heel lucide. Het is gewoon een kwestie van tijd en een positieve ingesteldheid Ze wacht op de juiste diagnose om de juiste behandeling te krijgen.’

In het voorjaar annuleerde Dion haar Europese tournee, en dus ook haar Belgische concerten, die op 17, 18 en 20 september zouden plaatsvinden in het Sportpaleis van Antwerpen. Die concerten werden definitief afgelast. (vpb)