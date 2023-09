Wout van Aert moet alles uit de kast halen om eindwinst in Groot-Brittannië veilig te stellen

Wout van Aert heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma werd in de slotrit nog stevig onder druk gezet door de Spanjaard Carlos Rodriguez, die de etappe won. Maar met een tweede plaats verzekerde onze landgenoot zich toch nog van de eindoverwinning.

Van Aert mocht de afsluitende rit in de Ronde van Groot-Brittannië aanvatten in de blauw-wit-rode leiderstrui. Onze landgenoot moest tijdens een regenachtige dag een voorgift van slechts drie seconden op een tiental renners verdedigen. Van bij de start hield Jumbo-Visma de teugels − ondanks een spervuur aanvallen − dan ook strak. Het liet na enkele kilometers wel een ongevaarlijke aanval gaan.

Alles onder controle voor de mannen van Jumbo, maar met nog 85 kilometer voor de boeg werd de wedstrijd plots geneutraliseerd door een ongeval dat plaats had op het parcours van de koers. Na een oponthoud van zo’n twintig minuten werd de etappe weer op gang gevlagd en mochten de zes vroege vluchters met hun bonus van drie minuten er opnieuw aan beginnen. Niet veel later waren ze een vogel voor de kat.

Carlos Rodriguez, de nummer vijf van de Tour, en Stephen Williams namen het stokje van de aanvallers over en kozen op 50 kilometer zelf het ruime sop. Even weerklonken de alarmbellen bij Van Aert en co.: Rodriguez reed onze landgenoot virtueel van het hoogste schavotje.

Maar Van Aert reageerde met een groepje van negen renners en zette de jacht op Rodriguez in. Onze landgenoot zou niet meer tot bij het achterwiel van de Spanjaard komen, maar beperkte de schade en kwam als tweede binnen. Goed voor zijn tweede eindoverwinning in Groot-Brittannië.