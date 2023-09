Aanvalslustige Remco Evenepoel kleurt etappe, maar Rui Costa (36) viert in de Vuelta

Geen tweede ritzege op een rij voor Remco Evenepoel in de Vuelta. De Belgische kampioen deelde in de aanval opnieuw de lakens uit, maar zag de ervaren Rui Costa (36) uiteindelijk met de overwinning aan de haal gaan. De klassementsmannen hielden zich koest.

Als een dolle stier ging Remco Evenepoel meteen na de start in Pamplona tekeer. Hij zorgde voor de ene aanval na de andere, maar het peloton liet nooit betijen. Het aanvalsgeweld van de kopman van Soudal Quick-Step zorgde uiteindelijk voor een gemiddelde snelheid van 47,7 kilometer per uur in het eerste wedstrijduur.

Uiteindelijk was Evenepoel dan toch de gangmaker van de vlucht van de dag. Hij reageerde op de Puerto de Lizarraga op een demarrage van Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), waarna in schuifjes een kopgroep van vijftien renners tot stand kwam. Opvallendste namen daarbij: Lennard Kämna, Santiago Buitrago, Andreas Kron en Einer Rubio. Hun maximale voorsprong zou net geen vier minuten bedragen.

De dubbele beklimming van de Puerto de Zuarrarrate maakte uiteindelijk het verschil bij de aanvallers. De eerste passage herleidde de kopgroep tot tien renners en bij de laatste beklimming sprongen Rui Costa en Santiago Buitrago weg. Evenepoel (en de rest van de achtervolgers) had niet de benen om te reageren, enkel Lennard Kämna kon de sprong naar voren nog maken.

Sterker nog: in de afdaling ging de slechtvalk van Bora-Hansgrohe op en over zijn medevluchters. De risicoaverse Duitser nam stelselmatig afstand, maar ging tegen de grond toen hij een bocht verkeerd inschatte. Vreemd genoeg verdween meteen elke verstandhouding tussen Costa en Buitrago, die bijna tot een surplace overgingen. Zo kon Kämna in de laatste kilometer alsnog terugkeren.

In de sprint in Lekumberri was het uiteindelijk Rui Costa die zijn inspanning het beste timede. De 36-jarige ex-wereldkampioen won − tien jaar na zijn laatste zege in de Tour − zo opnieuw een rit in een grote ronde. In de achtergrond sprong Remco Evenepoel nog naar plaats vier. Evenepoel kreeg ook nog de prijs voor de strijdlust en verstevigde zijn leiderspositie in het bergklassement.