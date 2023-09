Bart De Wever op N-VA-familiedag: ‘Smeer u in, want ik zou niet willen dat u morgen rood wakker wordt’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Rood (1)

‘Een mooiere dag konden we ons moeilijk wensen’, stak N-VA-voorzitter Bart De Wever zondagmiddag van wal tijdens zijn speech op de N-VA-familiedag in Plopsaland. ‘Drink voldoende water en smeer u zeker goed in’, klonk de vaderlijke raad van de N-VA-leider. ‘Ik zou niet willen dat u morgen rood wakker wordt. Want dat is slecht voor uw gezondheid en voor die van ons allemaal.’

© belga

Pintje (1)

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) werd afgelopen week nog achtervolgd door het plasincident na een verjaardagsfeestje bij hem thuis. Maar enkele weken voordien stond N-VA-kopstuk Theo Francken ook te kijk, terwijl hij dronken wildplaste in Brussel. ‘Dat was dom en gênant’, zegt hij daarover in De Zondag. ‘Maar tegelijk zeg ik: et alors?’ Hij is naar eigen zeggen sowieso al op zijn hoede voor mensen die alles filmen. ‘Het is al gebeurd dat er een meisje een pint over mijn hoofd uitgoot. En dan moet je rustig blijven, hé.’

Rood (2)

‘We zullen u meer dan ooit nodig hebben’, sprak De Wever de 10.000 aanwezige leden verder toe. ‘Want de ontknoping van het N-VA-verhaal ligt binnen handbereik. We hebben met België onderhand de bodem in zicht. En elke Vlaamse partij weet dat. Toen deze week op het partijvoorzittersdebat van Voka werd gevraagd of er een Vivaldi II moet komen, schoten er zeven handen om ter snelst naar de rode knop.’

Taart (1)

Wie minder rustig bleef, is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die twee weken geleden een taart in zijn gezicht kreeg bij een signeersessie voor zijn boek. ‘Als ik het mij goed herinner, is dat Nicolas Sarkozy en Bill Clinton ook overkomen’, blikte hij terug op het incident in De zevende dag. Volgens Bouchez ging het om een mandataris van PS/Ecolo-signatuur. ‘Nu wordt dat incident geminimaliseerd. Maar stel u voor dat Vlaams Belang dat met Paul Magnette zou doen, het kot was te klein’, zei Bouchez nog in keurig Frans.

‘Als ik het mij goed herinner, kregen Nicolas Sarkozy en Bill Clinton ook al eens een taart in hun gezicht’, zei Georges-Louis Bouchez in keurig Frans op De Zevende Dag. — © blg

Taart (2)

‘Vivaldi was nooit onze eerste keuze’, ging Bouchez verder in het Frans. ‘Als ik een andere regering kan vormen, verkies ik dat.’ Hoe zit het dan met zijn belofte om Nederlands te leren tegen de verkiezingen, lukt dat niet? ‘Elke dag een beetje meer ...’ waren de enige woorden die hij in het Nederlands uitsprak bij het begin van het gesprek, om meteen nadien opnieuw over te schakelen op het Frans. Ah ja, en op het einde van het gesprek kon er ook nog een ‘allez, goedendag’ vanaf. De klok tikt.