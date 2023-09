Morgen verschijnen Dries Van Langenhove en zes andere leden van Schild & Vrienden voor de rechter. Ze staan onder meer terecht voor het aanzetten tot haat en geweld, omdat ze in een chatgroep racistische, seksistische en antisemitische berichten zouden hebben gedeeld. Maar Schild & Vrienden is meer dan die memes alleen. Wat wilde die extreemrechtse jongerenbeweging nu echt bereiken? En welke rol van betekenis spelen hun leden nog vandaag?

